غانتس: لا أرى أن هناك تصاعداً لحالة التوتر مع غزة وجيشنا مستعد

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس: إنه "لا يرى أن هناك تصاعد لحالة التوتر مع غزة، ويعلم أن غزة يمكن أن تصعّد، ولكننا جاهزين أمام كل الجبهات وبكل القوة المطلوبة".وأضاف غانتس خلال مقابلة مع (القناة 12): "هذه فترة حساسة للغاية، ومن المستحيل تحديد أنه لن يكون هناك هجوم آخر، وأن مؤسسة الأمن والجيش يواصلون العمل على مدار الساعة".والجدير بالذكر، أن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينت نفى اليوم الأربعاء، نيتهم إطلاق مسيرة للمستوطنين المتطرفين يوم الجمعة المقبل والتي تأتي بهدف ذبح القرابين داخل المسجد الأقصى.