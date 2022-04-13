عاجل

  • جيب عسكري تابع لجيش الاحتلال يرتطم بجدار بعد رشقه بالحجارة في مواجهات سلواد شرق رام الله

  • اشتباك مسلح جديد مع الاحتلال في بلدة سلواد شمال شرق رام الله

  • قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي تجاه الشبان ببلدة سلواد شمال شرق رام الل.

شؤون فلسطينية

غانتس: لا أرى أن هناك تصاعداً لحالة التوتر مع غزة وجيشنا مستعد

غانتس: لا أرى أن هناك تصاعداً لحالة التوتر مع غزة وجيشنا مستعد
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس: إنه "لا يرى أن هناك تصاعد لحالة التوتر مع غزة، ويعلم أن غزة يمكن أن تصعّد، ولكننا جاهزين أمام كل الجبهات وبكل القوة المطلوبة".

وأضاف غانتس خلال مقابلة مع (القناة 12): "هذه فترة حساسة للغاية، ومن المستحيل تحديد أنه لن يكون هناك هجوم آخر، وأن مؤسسة الأمن والجيش يواصلون العمل على مدار الساعة".

والجدير بالذكر، أن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينت نفى اليوم الأربعاء، نيتهم إطلاق مسيرة للمستوطنين المتطرفين يوم الجمعة المقبل والتي تأتي بهدف ذبح القرابين داخل المسجد الأقصى. 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل المطارد القسامي معاذ حامد ويحاصر آخراً في سلواد

الاحتلال يعتقل المطارد القسامي معاذ حامد ويحاصر آخراً في سلواد

الخارجية المصرية: يجب احتواء الموقف ومنع التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية

الخارجية المصرية: يجب احتواء الموقف ومنع التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية

الاحتلال يضع متاريس حديدية في شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة

الاحتلال يضع متاريس حديدية في شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة

قوات الاحتلال تعدم فتى فلسطيناً من بلدة حوسان غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تعدم فتى فلسطيناً من بلدة حوسان غرب بيت لحم

البرلمان العربي: المسجد الأقصى خط أحمر وتحذيرات من استفزاز مشاعر المسلمين

البرلمان العربي: المسجد الأقصى خط أحمر وتحذيرات من استفزاز مشاعر المسلمين

مجدلاني: دعوة أيمن عودة والقائمة العربية المشتركة تعبيراً عن وحدة الدم والمصير

مجدلاني: دعوة أيمن عودة والقائمة العربية المشتركة تعبيراً عن وحدة الدم والمصير

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة

اشتية يبحث مع &#34;أنيرا&#34; برامجها الحالية والمستقبلية

اشتية يبحث مع "أنيرا" برامجها الحالية والمستقبلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل المطارد القسامي معاذ حامد ويحاصر آخراً في سلواد

الاحتلال يعتقل المطارد القسامي معاذ حامد ويحاصر آخراً في سلواد

الاحتلال يضع متاريس حديدية في شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة

الاحتلال يضع متاريس حديدية في شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة

البرلمان العربي: المسجد الأقصى خط أحمر وتحذيرات من استفزاز مشاعر المسلمين

البرلمان العربي: المسجد الأقصى خط أحمر وتحذيرات من استفزاز مشاعر المسلمين

مجدلاني: دعوة أيمن عودة والقائمة العربية المشتركة تعبيراً عن وحدة الدم والمصير

مجدلاني: دعوة أيمن عودة والقائمة العربية المشتركة تعبيراً عن وحدة الدم والمصير

اشتية يبحث مع &#34;أنيرا&#34; برامجها الحالية والمستقبلية

اشتية يبحث مع "أنيرا" برامجها الحالية والمستقبلية

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود مراوغات الاحتلال

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود مراوغات الاحتلال

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد عساف

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد عساف

منوعات

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب &#34;رقبتها&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب "رقبتها"

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج "رامز موفي ستار"

عربي

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار