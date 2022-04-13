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بينهم أسير محرر.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة
اعتداء قوات الاحتلال على شاب
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق عدة في مدن رام الله والقدس والخليل. 

ففي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المحرر خلدون البرغوثي ونجله وثلاثة شبان من بلدة سلواد شرقاً، وإصابة شاب خلال المواجهات بشظية في الصدر.

هذا وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة سلواد شرق رام الله وتنادي عبر مكبرات الصوت على شخص لتسليم نفسه، وسط إطلاق نار في المكان.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان مقدسيين واستدعت آخرين في عدة أحياء بمدينة القدس المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين: الشاب نصر الله محمود عقب دهم منزله في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، واقتادته للتحقيق، كما اقتحمت منزل الشاب منصور محمود في البلدة، وتركت له استدعاء للتحقيق معه في غرف "4" لدى مخابرات الاحتلال، كونه لم يكن في المنزل، كما اقتحمت أيضًا منزل الشاب نور شيخة وطالبته بتسليم نفسه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور شرق المدينة واعتقلت الشاب محمد أبو سبيتان، كما داهمت منزل الشاب أمير حازم الصياد، واستدعت الشاب فريد أبو الهوى للتحقيق معه.

وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، استدعت مخابرات الاحتلال الشابين عبد بربر ومجد الأعور للتحقيق بعد اقتحام منزليهما. كما اقتحمت منزل الشاب يوسف الرشق، وهددت باعتقال والده في حال لم يسلم نفسه.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرا محررا من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلته في منطقة خلة الدار بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وفتشت منزل شقيقه الأسير المحرر داوود ادريس طلب أبو حسين (38 عاما)، واعتقلته بعد أن ألحقت أضرارا مادية بالمنزل.

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