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اشتية يبحث مع "أنيرا" برامجها الحالية والمستقبلية

اشتية يبحث مع "أنيرا" برامجها الحالية والمستقبلية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع رئيس المؤسسة الأمريكية لإغاثة اللاجئين في الشرق الأوسط، (أنيرا)، شون كارول، البرامج التي تعمل عليها المؤسسة ومشاريعها المستقبلية، وذلك اليوم الأربعاء في مكتبه في رام الله.

واطلع رئيس الوزراء من الضيف على سير عمل مشاريع المؤسسة في قطاعات التشغيل والتعليم والتدريب في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، إذ عملت "أنيرا" خلال السنوات القليلة الماضية وبالشراكة مع الوزارات ذات العلاقة بتأسيس العشرات من رياض الأطفال ودعم التعليم قبل مدرسي.

وأشاد رئيس الوزراء بالبرامج التي تنفذها "أنيرا" في مختلف القطاعات، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق حول البرامج لتنسجم مع أولويات الحكومة وتسير وفق برنامجها الإنمائي.

ودعا اشتية "أنيرا" لتقديم دعم فني لتطوير برامج جامعة نابلس للتعليم التقني والمهني لتكون وفق أحدث نظم التدريب المهني، ورافعة لروادها من أجل دخول سوق العمل محليا وخارجيا من خلال برامج مهنية وتقنية عصرية، وكذلك دعاها لتنفيذ برامج دعم تشغيل النساء.

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