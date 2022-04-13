شؤون فلسطينية

الفصائل بغزة: ندعو المقاومة لمزيد من الاستنفار والجهوزية دفاعًا عن القدس والأقصى

الفصائل بغزة: ندعو المقاومة لمزيد من الاستنفار والجهوزية دفاعًا عن القدس والأقصى
خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية بمكتب السنوار بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الفصائل الفلسطينية بعد انتهاء اجتماعها اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، حالة  التعبئة العامة في كل أماكن تواجد شعبنا.

ودعت الفصائل خلال مؤتمر صحفي تلاه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، أبناء الشعب لـ "أعلى درجات الجهوزية والخروج بمئات الآلاف دفاعا عن شعبنا ومسجدنا".

كما ودعت المقاومة في كل مكان لمزيد من الاستنفار والجهوزية دفاعًا عن القدس والأقصى.

 وقالت :"ندعو جماهير شعبنا بالقدس والضفة والداخل المحتل للزحف الكبير وأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى حماية له".

وطالبت جماهير الأمة العربية والإسلامية لأوسع تحرك نصرة للمسجد الأقصى، إضافة إلى "دعوتها  للأنظمة العربية والإسلامية المُطبّعة مع العدو لمراجعة حساباتها والكفّ عن سياسة التحالف مع العدو".

وفيما يلي نص البيان:

أنهت الفصائل الفلسطينية كافة اجتماعاً طارئاً ومهماً في مكتب رئيس حركة حماس بغزة الأخ القائد يحيى السنوار، توقفت فيه أمام مسؤولياتها لمواجهة العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، خاصة في ظل التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين الصهاينة وجماعات الهيكل المزعوم والتهديد باقتحام مخيم جنين، مؤكدين على  وحدة شعبنا وفصائله في مواجهة الاحتلال والعدوان حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.

وفي ختام هذا الاجتماع وبعد توجيه التحية لشعبنا الثائر العظيم ولأسراه الأبطال، ولأرواح شهدائه الأبرار، وأمام عدم الثقة بوعود الاحتلال وتعهداته *قررت الفصائل ما يلي:

1. الفصائل الفلسطينية كافة وغرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية شعبنا وأرضنا ومقدساتنا أمام العدوان الصهيوني.

2. إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، في الشتات، والداخل المحتل، والضفة الغربية وقطاع غزة، وندعو جماهير شعبنا إلى أعلى درجات الجهوزية للخروج بمئات الآلاف في كل مكان دفاعاً عن فلسطين وعاصمتها الأبدية ومسجدها المبارك، كما ندعو جماهير شعبنا للتحرك الشعبي من أجل دعم أهلنا في جنين وكسر الحصار المفروض عليها.

3. ندعو جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الزحف الكبير لأداء صلاة الجمعة 14 رمضان في المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه حماية له من دنس الصهاينة المجرمين.

4. دعوة المقاومة الفلسطينية وأبطالها في كل مكان إلى مزيد من الاستنفار والجهوزية دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

5. ندعو جماهير الأمتين العربية والإسلامية وعلماءها وأحرار العالم وجميع الأحزاب الحرة، إلى أوسع تحرك شعبي ضد الاحتلال وسياساته، بما في ذلك التظاهر أمام سفارات العدو وحلفائه، فالقدس والمسجد الأقصى ملك للأمة كلها.

6. ندعو الأنظمة العربية والإسلامية المطبعة مع العدو إلى مراجعة حساباتها، والتوقف أمام ضميرها وتاريخها، والكف عن سياسة التحالف مع العدو وتوفير الغطاء له، ولن تحقق هذه الأنظمة من تحالفها مع العدو سوى الحسرة والندم والضياع.
كل التحية لأهلنا وشعبنا ومقاومته الباسلة في عموم الضفة والقدس وفي جنين القسام، وهم يتحدّوْن الاحتلال ويخوضون ملحمة بطولية ويسطرون أعظم آيات التضحية بكل عزيمة وإصرار تصدياً للعدوان الصهيوني المتواصل.

أخبار ذات صلة

اشتية يبحث مع &#34;أنيرا&#34; برامجها الحالية والمستقبلية

اشتية يبحث مع "أنيرا" برامجها الحالية والمستقبلية

غزة: طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

غزة: طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

تيسير أبو سنينة رئيساً لبلدية الخليل لدورة ثانية

تيسير أبو سنينة رئيساً لبلدية الخليل لدورة ثانية

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود مراوغات الاحتلال

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود مراوغات الاحتلال

&#34;جماعات الهيكل&#34;تؤكد على أنها ستنفذ خطتها لدخول الأقصى

"جماعات الهيكل"تؤكد على أنها ستنفذ خطتها لدخول الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد عساف

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد عساف

جبارين: أبلغنا الوسائط أن الاعتداء على القدس والأقصى خط أحمر ولعب بالنار

جبارين: أبلغنا الوسائط أن الاعتداء على القدس والأقصى خط أحمر ولعب بالنار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع &#34;أنيرا&#34; برامجها الحالية والمستقبلية

اشتية يبحث مع "أنيرا" برامجها الحالية والمستقبلية

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الاحتلال يحوّل القيادي في حماس حسين أبو كويك للاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل القيادي في حماس حسين أبو كويك للاعتقال الإداري

المنظمات الاهلية تطالب بالاستجابة لحقوق نقابة التمريض وانصاف المعلمين

المنظمات الاهلية تطالب بالاستجابة لحقوق نقابة التمريض وانصاف المعلمين

بعد إجرائه عملية جراحية.. الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني

بعد إجرائه عملية جراحية.. الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نزيه أبو عون

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نزيه أبو عون

توصيات بتشكيل ائتلاف وطني لحماية التراث الفلسطيني

توصيات بتشكيل ائتلاف وطني لحماية التراث الفلسطيني

مركز حقوقي: مقتل محام فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بنابلس في استخدام جديد للقوة المفرطة

مركز حقوقي: مقتل محام فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بنابلس في استخدام جديد للقوة المفرطة

منوعات

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب &#34;رقبتها&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب "رقبتها"

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج "رامز موفي ستار"

عربي

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار