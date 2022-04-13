شؤون فلسطينية

غزة: طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

غزة: طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي
لجنة متابعة العمل الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، برئاسة عصام الدعليس، سلسلة قرارات جديدة تخص قطاعات الصرف الصحي والأشغال والمالية وقطاعات أخرى.

حيث أعلنت عقب اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، تكليف وزارة المالية بصرف كشف جديد من الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات لأغراض العلاج. 

كما أعلنت الموافقة على تطوير منظومة المركبات لدى شرطة المرور، وصرف مساعدة مالية عاجلة لصالح بلدية الشوكة.

كما تم صرف مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، لغرض تركيب عيون القط على شارع صلاح الدين مقابل مدارس المزرعة بدير البلح، واعتماد مقترح اللجنة المشكلة لتطوير ساحة السرايا بمدينة غزة. 

وقررت المصادقة على دليل إجراءات إدارة شبكة الطرق الإقليمية في قطاع غزة، المقدم من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتشكيل لجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية عدد من الوزارات لإعداد مخطط تطوير الممر الواصل بين محافظة غزة والشمال بمنطقة غرب معسكر الشاطئ. 

كما تم اعتماد الكشف الثالث للرتب العسكرية المستحقة في وزارة الداخلية والأمن الوطني. 

وأعلنت إقرار لائحة تنظيم اللجان الحكومية وضوابط عملها، المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات، لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية المعمول بها داخل مكبات نفايات جحر الديك.

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