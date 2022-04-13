تيسير أبو سنينة رئيساً لبلدية الخليل لدورة ثانية

رام الله - دنيا الوطنعَقد مجلس بلدي الخليل المنتخب اليوم الأربعاء، جلسته الرسمية الأولى، في قاعة الاجتماعات بدار البلدية، لانتخاب رئيس بلدية الخليل ونائبه واللجنة المالية، وقد ترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً المهندس عبد الرحمن بدر، بحضور كافة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين، معتبرين بالإجماع على أن الأسير عبد الكريم فراح حاضراً لهذه الجلسة ويعتمد صوته لاختيار رئيس البلدية ونائبه.وتم انتخاب الأستاذ تيسير أبو سنينة رئيساً لبلدية الخليل والدكتورة أسماء الشرباتي نائباً للرئيس، والدكتور نضال الجعبري الاعتماد المالي الأول والمهندس عبد الرحمن بدر الاعتماد المالي الثاني.من جانبه، أكد أبو سنينة على أنه سيعمل بالشراكة التامة مع كافة أعضاء المجلس البلدي، وإنجاز المزيد من المشاريع الحيوية لكافة أنحاء المدينة، لافتاً إلى أن المجلس البلدي سَيعمل على تشكيل مجلس استشاري للمدينة ولجان الأحياء لتقديم أفضل الخدمات، داعياً المجتمع المحلي للتعاون مع البلدية والعاملين فيها من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على مقدرات الخليل.