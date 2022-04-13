شؤون فلسطينية

تيسير أبو سنينة رئيساً لبلدية الخليل لدورة ثانية

تيسير أبو سنينة رئيساً لبلدية الخليل لدورة ثانية
رام الله - دنيا الوطن
عَقد مجلس بلدي الخليل المنتخب اليوم الأربعاء، جلسته الرسمية الأولى، في قاعة الاجتماعات بدار البلدية، لانتخاب رئيس بلدية الخليل ونائبه واللجنة المالية، وقد ترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً المهندس عبد الرحمن بدر، بحضور كافة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين، معتبرين بالإجماع على أن الأسير عبد الكريم فراح حاضراً لهذه الجلسة ويعتمد صوته لاختيار رئيس البلدية ونائبه.

وتم انتخاب الأستاذ تيسير أبو سنينة رئيساً لبلدية الخليل والدكتورة أسماء الشرباتي نائباً للرئيس، والدكتور نضال الجعبري الاعتماد المالي الأول والمهندس عبد الرحمن بدر الاعتماد المالي الثاني.

من جانبه، أكد أبو سنينة على أنه سيعمل بالشراكة التامة مع كافة أعضاء المجلس البلدي، وإنجاز المزيد من المشاريع الحيوية لكافة أنحاء المدينة، لافتاً إلى أن المجلس البلدي سَيعمل على تشكيل مجلس استشاري للمدينة ولجان الأحياء لتقديم أفضل الخدمات، داعياً المجتمع المحلي للتعاون مع البلدية والعاملين فيها من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على مقدرات الخليل.

أخبار ذات صلة

غزة: طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

غزة: طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود مراوغات الاحتلال

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود مراوغات الاحتلال

&#34;جماعات الهيكل&#34;تؤكد على أنها ستنفذ خطتها لدخول الأقصى

"جماعات الهيكل"تؤكد على أنها ستنفذ خطتها لدخول الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد عساف

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد عساف

جبارين: أبلغنا الوسائط أن الاعتداء على القدس والأقصى خط أحمر ولعب بالنار

جبارين: أبلغنا الوسائط أن الاعتداء على القدس والأقصى خط أحمر ولعب بالنار

محكمة الاحتلال تقرر إبطال قرار لجنة الثلث بوصف قضية مناصرة &#34;قضية إرهاب&#34;

محكمة الاحتلال تقرر إبطال قرار لجنة الثلث بوصف قضية مناصرة "قضية إرهاب"

الاحتلال يحوّل القيادي في حماس حسين أبو كويك للاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل القيادي في حماس حسين أبو كويك للاعتقال الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الاحتلال يحوّل القيادي في حماس حسين أبو كويك للاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل القيادي في حماس حسين أبو كويك للاعتقال الإداري

المنظمات الاهلية تطالب بالاستجابة لحقوق نقابة التمريض وانصاف المعلمين

المنظمات الاهلية تطالب بالاستجابة لحقوق نقابة التمريض وانصاف المعلمين

بعد إجرائه عملية جراحية.. الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني

بعد إجرائه عملية جراحية.. الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نزيه أبو عون

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نزيه أبو عون

توصيات بتشكيل ائتلاف وطني لحماية التراث الفلسطيني

توصيات بتشكيل ائتلاف وطني لحماية التراث الفلسطيني

مركز حقوقي: مقتل محام فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بنابلس في استخدام جديد للقوة المفرطة

مركز حقوقي: مقتل محام فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بنابلس في استخدام جديد للقوة المفرطة

التربية و&#34;أنيرا&#34; تؤكدان على استدامة التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

التربية و"أنيرا" تؤكدان على استدامة التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

منوعات

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب &#34;رقبتها&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب "رقبتها"

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج "رامز موفي ستار"

عربي

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار