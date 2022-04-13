شؤون فلسطينية

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود مراوغات الاحتلال

ناصر الدين: المقاومة تراقب الميدان وشعبنا تعود مراوغات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، إن إعلان الاحتلال التراجع عن السماح للمستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى لا يعني شيئا، في ظل استمرار الاعتداءات.

وأكد أن المقاومة تراقب تطورات الميدان، مبيناً أن الشعب الفلسطيني تعود على مراوغات الاحتلال.

 ويرى القيادي في حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب بالنار إذا نفذ مخطط ذبح القرابين في المسجد الأقصى.

وشدد ناصر الدين على أن الاحتلال مسؤول عن أي استفزاز يقوم به مستوطنوه في "الأقصى"، وقال:" المسجد الأقصى خط أحمر لن يقبل شعبنا ومقاومته وفي مقدمتها كتائب القسام المساس به بأي شكل من الأشكال".

وشدد على أهمية الوحدة ورص الصفوف في سبيل حماية القدس والمقدسات، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني للنفير للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى طوال شهر رمضان الكريم، كما نبه ناصر الدين إلى أن محاولات تدنيس المستوطنين للأقصى بذبح القرابين قد تمتد لأسبوع، بداية من بعد غد الجمعة.

وأوضح أن ذبح المستوطنين للقرابين اقترب خلال السنوات الأخيرة شيئا فشيئا من المستوطنات إلى نقاط قريبة من الأقصى، وصولاً هذا العام إلى التخطيط لتنفيذه داخله، ضمن مساعي الاحتلال لفرض السيطرة عليه.

أخبار ذات صلة

غزة: طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

غزة: طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

تيسير أبو سنينة رئيساً لبلدية الخليل لدورة ثانية

تيسير أبو سنينة رئيساً لبلدية الخليل لدورة ثانية

&#34;جماعات الهيكل&#34;تؤكد على أنها ستنفذ خطتها لدخول الأقصى

"جماعات الهيكل"تؤكد على أنها ستنفذ خطتها لدخول الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد عساف

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد عساف

جبارين: أبلغنا الوسائط أن الاعتداء على القدس والأقصى خط أحمر ولعب بالنار

جبارين: أبلغنا الوسائط أن الاعتداء على القدس والأقصى خط أحمر ولعب بالنار

محكمة الاحتلال تقرر إبطال قرار لجنة الثلث بوصف قضية مناصرة &#34;قضية إرهاب&#34;

محكمة الاحتلال تقرر إبطال قرار لجنة الثلث بوصف قضية مناصرة "قضية إرهاب"

الاحتلال يحوّل القيادي في حماس حسين أبو كويك للاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل القيادي في حماس حسين أبو كويك للاعتقال الإداري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الاحتلال يحوّل القيادي في حماس حسين أبو كويك للاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل القيادي في حماس حسين أبو كويك للاعتقال الإداري

المنظمات الاهلية تطالب بالاستجابة لحقوق نقابة التمريض وانصاف المعلمين

المنظمات الاهلية تطالب بالاستجابة لحقوق نقابة التمريض وانصاف المعلمين

بعد إجرائه عملية جراحية.. الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني

بعد إجرائه عملية جراحية.. الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نزيه أبو عون

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نزيه أبو عون

توصيات بتشكيل ائتلاف وطني لحماية التراث الفلسطيني

توصيات بتشكيل ائتلاف وطني لحماية التراث الفلسطيني

مركز حقوقي: مقتل محام فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بنابلس في استخدام جديد للقوة المفرطة

مركز حقوقي: مقتل محام فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بنابلس في استخدام جديد للقوة المفرطة

التربية و&#34;أنيرا&#34; تؤكدان على استدامة التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

التربية و"أنيرا" تؤكدان على استدامة التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

منوعات

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب &#34;رقبتها&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب "رقبتها"

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج "رامز موفي ستار"

عربي

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار