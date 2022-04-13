"جماعات الهيكل"تؤكد على أنها ستنفذ خطتها لدخول الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة ما تسمى "عائدون إلى جبل الهيكل"، أنها لن تستسلم لتهديدات أبو مازن وحماس، معربة عن أملها في أن "ينجح الجميع في تقديم القرابين" في المسجد الأقصى.وقالت الحركة:" لا تخافوا، حتى لو تم اعتقالكم من قبل الشرطة فسنعمل على إعادتكم على الفور لبيوتكم وستحصلون على مكافأة مالية".وأوضحت الحركة أنها "تسعى للتعاون مع الشرطة للذبح"، مشيرة الى أنه "لا تخيفها التهديدات ببدء حرب ولا تعتقد أن حل هذه المشكلة هو الاستسلام مرارًا وتكرارًا".وبينت أن "فرض السيادة الكاملة، هو ما قد يمنع موجة الإرهاب أو الحرب القادمة".وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، إن "المزاعم التي ادعت بأن هناك يهوداً ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تماماً".وتابع: بأن "هذه المزاعم روجتها تنظيمات إرهابية فلسطينية وجهات أخرى بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات إرهابية"، وفق زعمه.وأضاف في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "نصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة ولن نسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام في أي مكان"، وفق تعبيره.