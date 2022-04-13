شؤون فلسطينية

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى

الحلواني: نحذر من مراوغة الاحتلال عبر إنكار نيته ذبح القرابين في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذرت المرابطة المقدسية هنادي حلواني من مراوغة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إنكاره وجود خطط للجماعات الاستيطانية لذبح "قرابين الفصح" في المسجد الأقصى المبارك.

ونشر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بياناً مساء اليوم زعم فيه بأن "الأنباء عن نية المستوطنين ذبح قربان في المسجد الأقصى كاذبة".

كما أعلنت شرطة الاحتلال أنها قررت إبعاد المسؤول عن نشر الدعوات لذبح القرابين بالمسجد الأقصى عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة حتى منتصف مايو المقبل.

وتعقيبا على هذه الأنباء، شددت المرابطة حلواني، على أنه "لا يجوز أن نسمح بتكرار تلك الخديعة.

وبيّنت أنه سبق لمكتب رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو في اقتحام عيد الأضحى 2019 أن أعلن أنه لن يكون هناك اقتحام، فانفض المرابطون عن الأقصى وغادروه بعد الصلاة، بينما انتظر المتطرفون الصهاينة على جسر المغاربة حتى جاءت لحظة الانقضاض المناسبة تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأضافت حلواني أن "مفهوم الاحتلال للأقصى هو أنه المسجد القبلي فقط، وهو لا يعترف بساحات الأقصى باعتبارها جزءاً منه، وبالتالي فهذا النفي يعني أنهم لا ينوون ذبح قربان في المسجد القبلي، وهو تحايل خبيث واضح، خصوصاً وأن الإعلانات منشورة بالعبرية وواضحة".

وتابعت: "لقد تعهد المتطرفون بمحاولة إدخال القربان إلى الأقصى رغم عدم تجاوب شرطة الاحتلال، لكن حكومة الاحتلال بكل أذرعها حشدت إمكاناتها لتأمين ذبح القربان ملاصقاً لسور الأقصى مساء الإثنين كما شهدنا جميعاً، وهي تفعل ذلك منذ ثماني سنوات، وهي بالتالي شريك مباشر في مخطط القربان وربطه في الأقصى وإن كانت تخشى تقدمه نحو الأقصى اليوم بسبب اليقظة الكبيرة لهذا المخطط".

وأشارت إلى أن اقتحامات عيد الفصح العبري هي خطر محدق بالأقصى وليس القربان فقط؛ وهي ما تزال قائمة وفق إعلانات جماعات الهيكل وشرطة الاحتلال من الأحد 17-4وحتى الخميس 21-4 من الساعة 7 وحتى 11 صباحاً من كل يوم، إضافةً لمحاولة إدخال القربان للأقصى في أي وقت من النهار أو الليل منذ مساء الجمعة حتى نهاية الفصح.

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