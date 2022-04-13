محكمة الاحتلال تقرر إبطال قرار لجنة الثلث بوصف قضية مناصرة "قضية إرهاب"



وولد المعتقل مناصرة بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات.



رام الله - دنيا الوطنقال المحامي خالد زبارقة، إن المحكمة الإسرائيلية قررت إبطال قرار لجنة الثلث بوصف قضية أحمد مناصرة "قضية إرهاب".وأضاف أن ذلك جاء، كون طاقم الدفاع لم يتمكن من حضور الجلسة حينها، فيما ستعاد القضية مرة أخرى للجلسة بحضور الدفاع لتحديد إن كانت قضية إرهاب أم لا.وعقدت اليوم، في محكمة بئر السبع المركزية عند الساعة الواحدة ظهراً، جلسة استئناف خاصة بطلب الإفراج الفوري عن المعتقل مناصرة (19 عاما).وخلال الشهر الماضي أطلقت حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقل مناصرة، شهدت زخما كبيرا في الساعات الماضية، مع قرب موعد جلسة الاستئناف.