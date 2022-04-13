الخارجية الأردنية تدين اقتحامات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، دعوات المتطرفين المحرضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.وحذرت من السماح لهم بالقيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.وأضاف ان اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تعد انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.كما أكد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى كنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية، مرفوضة ومدانة.وبين الناطق الرسمي ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراع وتغذي ثقافة الكراهية والعنف.