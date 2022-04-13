بعد إجرائه عملية جراحية.. الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مهنئا إياه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له أمس الثلاثاء.واطمأن الرئيس عباس، على صحة جلالة الملك متمنيا له الشفاء العاجل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكان الرئيس عباس بعث رسالة تهنئة للعاهل الأردني، قال فيها: "يسر أن نرفع لكم أسمى عبارات التهاني القلبية بسلامتكم من العملية الجراحية التي أجريت لكم في ألمانيا، وتكللت بفضل الله وحمده بالنجاح".وأضاف الرئيس: "نسأل المولى عز وجل دوام الصحة والسعادة والتوفيق، وأن يحفظكم والمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق بخير وازدهار".