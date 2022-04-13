شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نزيه أبو عون

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس نزيه أبو عون
نزيه أبو عون - أسير محرر
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن القيادي في حركة (حماس) نزيه سعيد أبو عون من بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت مصادر عائلية، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن القيادي أبو عون (59 عاما) بعد اعتقال إداري استمر لأكثر من عام ووصل إلى منزله في جبع.


واعتقل أبو عون عقب دهم منزله يوم 12 مايو 2021 وأصدر الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن مدة 12 شهرًا.

 
والقيادي الوطني، يعد ضحية سياسة الاحتلال الممنهجة لإخلاء الساحة الفلسطينية من الشخصيات المؤثرة، عبر اعتقالات متتالية وصل مجموعها لـ 21 عاما، على فترات، بدأت منذ عام 1993 بـ 4 سنوات متتالية ولم تنتهي مع سياسة الاعتقال الإداري التي غيبته عن الساحة الفلسطينية وعن مناسبات عائلته على مر سنوات أيضًا.

 
ويعد أحد أعمدة الحركة الأسيرة، ونال لقب عميد الأسرى الإداريين في عام 2010 لقضائه أطول مدّة سجن إداري بلغت أربع سنوات متواصلة.

 
وتعرض منزل القيادي أبو عون للتفتيش عدة مرات وصادر الاحتلال منه أموالا خاصة واعتقل أبناؤه أكثر
من مرة وهو ممنوع وأفراد أسرته من السفر منذ فترة طويلة.


وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نجله الناشط إسلام أبو عون منذ نهاية فبراير 2022 وحولته إلى الاعتقال الإداري في الشهر التالي لمدة 4 اشهر.


عمل القيادي أبو عون بجد داخل أطر حركة (حماس)، وعضو في أعلى هيئاتها الاستشارية على مستوى جميع السجون. ومثّل الحركة في أكثر من محطة اعتقالية في لجنة القوى الوطنية والإسلامية وتولى عضوية لجنة الحوار، وأصبح من كوارد الحركة الأسيرة المعروفين.

 













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