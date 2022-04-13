غزة: "المالية" تعلن تفعيل خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من مستحقات الموظفين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، بغزة، بالتعاون مع نقابة الموظفين، اليوم الأربعاء، عن تفعيل خدمة خصم قيمة زكاة الفطر من مستحقات الموظفين.وسيكون ذلك معايير وهي دفع الزكاة عن عدد أفراد الأسرة بالإضافة إلى عدد 2 من المعالين، وأن قيمة زكاة الفطر هذا العام 2022 حسب دار الإفتاء هي 9 شواكل.وأكدت الوزارة بأن الخدمة تبدأ من صباح يوم الخميس 14/4/2022، وحتى نهاية يوم السبت 23/4/2022، مع ملاحظة، أنه سيتم تفعيل الرابط الالكتروني للخدمة عبر التسجيل الموحد بالحاسوب الحكومي يوم غد الخميس.