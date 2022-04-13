شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: قوات الاحتلال تنفذ إعدامات ميدانية وجنين تتطلب الالتفاف خلف المقاومة

النضال الشعبي: قوات الاحتلال تنفذ إعدامات ميدانية وجنين تتطلب الالتفاف خلف المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
 قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن "حكومة الاحتلال وبقرار سياسي تسعى لتفجير الاوضاع في المنطقة حيث تنفذ عمليات الاعدام بدم بارد ضد أبناء شعبنا، وآخرها ارتقاء الشهيد الشاب محمد حسن محمد عساف (34 عاماً) من قرية كفر لاقف، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس اليوم، بالاضافة إلى عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها".

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة علاء اعبيد "يتعرض أبناء شعبنا بشكل يومي لعربدة الاحتلال وقطعان المستوطنين، أمام مرأى العالم أجمع، وأن الحملة الهمجية التي تتعرض لها محافظة جنين تتطلب تصليب الوضع الداخلي وتعزيز الصمود لمواجهة مخططات الاحتلال".

وأضاف إننا "في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ندعو كافة جماهير شعبنا وقواه وفعالياته ، إلى أوسع التفاف حول مدينة ومحافظة جنين الباسلة والانخراط في حملة تلاحم ودعم شعبية وذلك ردا على إجراءات الاحتلال التعسفية وارهاب الدولة المنظم ضدها".

وتابع إن "إفشال سياسية الاحتلال المتمثلة بفرض ما تسمى اجراءات ضد محافظة جنين ومخططات عزلها وحصارها، ولتعزيز صمود اهلنا في جنين، يكون بالالتفاف خلف المقاومة المشروعة لشعبنا ، ونبذ الفرقة والعمل بيد واحدة ضد الاحتلتال الذي لا يفرق بين فلسطيني وآخر" .


دائرة الاعلام المركزي
رام الله – فلسطين
13/4/2022

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