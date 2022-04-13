التربية و"أنيرا" تؤكدان على استدامة التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

جاء ذلك بحضور؛ الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومديرة المؤسسة في فلسطين ساندرا رشيد، ومدير التعليم في "أنيرا" سليمان مليحات، وممثلين عن الجهات المختصة في الوزارة.وفي هذا السياق؛ جدد عورتاني تأكيده على محورية قطاع رياض الأطفال؛ والتركيز على مرحلة الطفولة المبكرة؛ كونها تشكل القواعد الأساسية؛ لبناء شخصية الأطفال بشكل شمولي، لافتاً إلى أهمية توسيع دائرة العمل المشترك؛ بما يضمن خدمة هذاالقطاع وفق رؤى ومنهجيات واضحة.بدوره، شدد كارول على حرص "أنيرا" الدائم على تطوير قطاع رياض الأطفال في فلسطين، ومواصلة تقديم الجهود والتركيز على الرياض في المناطق النائية والواقعة في المناطق المسماة (ج)، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود المشتركة للمضي قُدماً في دعم هذا القطاع الحيوي.وخلال اللقاء، تم بحث إطلاق مؤتمر متخصص في مجال رياض الأطفال؛ يهدف إلى استعراض مبادرات وتجارب مميزة في هذا المجال، ويسلط الضوء على قصص النجاح وغيرها من الفعاليات، ودعم منطلقات برنامج تبني المدارس من خلال المساهمة في تطوير واقع رياض الأطفال.