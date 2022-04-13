رضوان: مخطط ذبح القرابين يتجاوز كل الخطوط الحمراء وأي مساس بالاقصى سيمثل ثورة عارمة

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "نتابع عن كثب تطورات الأحداث في الضفة ونحذر الاحتلال من مغبة الاستمرار في عدوانه على قدسنا ومقدساتنا".واعتبر رضوان في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، أن مخطط ذبح القرابين، تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، وأي مساس بالأقصى والمقدسات سيمثل ثورة عارمة ضد هذا المحتل وعليه أن يتحمل ثمن جرائمه، وعليه ألا يختبر صبر المقاومة وسيف القدس لا زال مشرعاً.ودعا رضوان، الأهالي في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط والقيام دفاعاً عن المسجد الأقصى، مؤكدا في الوقت ذاته أن جرائم الاحتلال لن تمر دون حساب، وأن للأقصى رجال سيتصدون له.واختتم القيادي في حركة حماس بالقول: "إن الرد على الجرائم يكون بتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني، ونحن نشيد بكل العمليات البطولية".