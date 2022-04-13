شؤون فلسطينية

"الخارجية": الشعب الفلسطيني يقدر بعمق موقف المنتخب الليبي للمبارزة

"الخارجية": الشعب الفلسطيني يقدر بعمق موقف المنتخب الليبي للمبارزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تقدير شعبنا للجمهورية الليبية حكومة وشعبا على مواقفها الثابتة والدائمة لجانب الحق الفلسطيني.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، إن شعبنا يعرب عن تقديره أيضا للمنتخب الليبي للمبارزة، الذي انسحب ورفض منافسة المنتخب الإسرائيلي في تصفيات بطولة العالم للمبارزة، تضامنا مع حقوقنا المشروعة والعادلة، ما يؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى.

وشدد الديك على أن سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، ومجلس وأبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا، سيكونون في استقبال المنتخب الليبي يوم غد الخميس، في مطار معيتيقة الدولي لحظة وصوله إلى وطنه.

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