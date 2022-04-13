الحايك لـ "دنيا الوطن": فتح ستشارك في اجتماع الفصائل اليوم بالقطاع

وأوضح الحايك في حديث لـ"دنيا الوطن"، أنّ الاجتماع سيناقش تطورات الأوضاع الاخيرة في القدس والمسجد الأقصى وتهديدات الاحتلال المستمرة".



وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت عن اجتماعٍ لها، عصر اليوم، من أجل بحث التطورات في القدس وتهديدات المستوطنين المستمرة في المسجد الأقصى.



في حين أعلن عوفر جنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت،عبر تغريدة على تويتر، أن "المزاعم التي ادعت بأن هناك يهوداً ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تماماً".



وقامت شرطة الاحتلال بإبعاد المسؤول عن نشر دعوات لتقديم القرابين بالمسجد الأقصى، عن البلدة القديمة حتى منتصف آيار/مايو.

















خاص دنيا الوطن- شيماء عيدقال الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة، إن "حركة فتح ستكون حاضرة وستشارك في اجتماع الفصائل الفلسطينية والذي سيتم عقده عصر اليوم في قطاع غزة في مكتب رئيس حركة حماس بالقطاع، يحيى السنوار، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس".