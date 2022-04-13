طولكرم: إصابتان برصاص الاحتلال في جامعة خضوري





وأضافت الوزارة في تصريح مقتضب، بأن هناك "إصابة بالرصاص الحي في الرأس، ويجري التعامل معها وتقييم وضعها، والإصابة الأخرى بالرصاص الحي في الأطراف العلوية".





وزعمت (القناة 14) الإسرائيلية، بأن " قوة خاصة من وحدة اليمام نفذت حاليا نشاطاً أمنياً في جامعة خضوري بطولكرم".

وأضافت: "خلال النشاط تم إطلاق النار على فلسطينيين اثنين عرضا حياة القوات للخطر".





وكان الشاب محمد عساف، اُستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب عشرة آخرون، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بوصول إصابتين بالرصاص الحي إلى مستشفى طولكرم الحكومي، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال.