غزة: حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على مدان بقتل زوجته

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مدان بقتل زوجته طعناً خلال العام 2017.وقالت المحكمة إن الحكم جاء بالأجماع على المدان، على أن يتم تنفيذ الحكم بعد بلوغ أصغر طفل لديه سن الرشد القانوني، وذلك عن تهمة القتل قصداً وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.يذكر أن محكمة أول درجة قضت حكماً بالحبس المؤبد على المدان وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام ومصادرة أداة الجريمة.وكان المدان قتل قصداً زوجته المجني عليها (س/د/ع) بتاريخ 22/04/2017، بأن طعنها عدة طعنات في رقبتها ويدها بواسطة سكين مما تسبب في قتلها، وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، وذلك بقصد جنائي، وبوجه غير مشروع.كما وأيدت المحكمة حكم محكمة البداية بالحبس( 20 عاماً) على المدان (ع/ش) وذلك عن تهمة القتل عن غير قصد، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.يذكر أن المتهم قتل عن غير قصد المجني عليه ( صبحي الشمالي) بتاريخ 01/03/2008 بواسطة سلاح أبيض من نوع (موس).وأشارت إلى أنه بعد صدور الحكم المستأنف، فإن الحكم قابل للطعن بالنقض طبقًا لنص المادة (350 ) من قانون الإجراءات الجزائية.