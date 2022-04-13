المتحدث باسم نفتالي بينت ينفي نية "ذبح القرابين" في المسجد الأقصى





وأضاف في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "نصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة ولن نسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام في أي مكان"، وفق تعبيره.





في السياق، أفادت شرطة الاحتلال بإبعاد المسؤول عن نشر دعوات لتقديم القرابين بالمسجد الأقصى، عن البلدة القديمة حتى منتصف آيار/مايو.





وكانت فصائل فلسطينية حذرت الاحتلال من قيام مستوطنين "ذبح القرابين" في المسجد الأقصى، مؤكدة بأن ذلك "يمثل خطاً أحمر".

وتابع: بأن "هذه المزاعم روجتها تنظيمات إرهابية فلسطينية وجهات أخرى بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات إرهابية"، وفق زعمه.