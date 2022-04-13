شؤون فلسطينية

المتحدث باسم نفتالي بينت ينفي نية "ذبح القرابين" في المسجد الأقصى

المتحدث باسم نفتالي بينت ينفي نية "ذبح القرابين" في المسجد الأقصى
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال عوفر جنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، إن "المزاعم التي ادعت بأن هناك يهوداً ينوون ذبح القرابين في الحرم الشريف كاذبة تماماً".

وتابع: بأن "هذه المزاعم روجتها تنظيمات إرهابية فلسطينية وجهات أخرى بغية التحريض وتأجيج الخواطر وارتكاب عمليات إرهابية"، وفق زعمه.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "نصون الوضع القائم في الأماكن المقدسة ولن نسمح بالإخلال بالأمن والنظام العام في أي مكان"، وفق تعبيره.

في السياق، أفادت شرطة الاحتلال بإبعاد المسؤول عن نشر دعوات لتقديم القرابين بالمسجد الأقصى، عن البلدة القديمة حتى منتصف آيار/مايو.

وكانت فصائل فلسطينية حذرت الاحتلال من قيام مستوطنين "ذبح القرابين" في المسجد الأقصى، مؤكدة بأن ذلك "يمثل خطاً أحمر".

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