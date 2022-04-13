شؤون فلسطينية

قطر الخيرية تقدم الدعم لبرنامج (أونروا) للمعونة الغذائية الطارئة في غزة

رام الله - دنيا الوطن
تبرعت مؤسسة قطر الخيرية بمبلغ 1,5 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) وذلك دعما للمعونة الغذائية التي تقدمها الوكالة في غزة. 

ووفق بيان من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سيتمكن حوالي 90,300 شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ممن يعيشون في قطاع غزة المحاصر من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية لمدة ثلاثة أشهر (ربع واحد) في هذه الجولة من توزيع المساعدات.

وأضافت: "مع دخول الحصار عامه 15، تستمر مستويات البطالة في الارتفاع كل عام مع كل دورة تخرج. إن وضع البطالة المزري هذا يؤدي إلى تفاقم الاقتصاد الهش بالفعل، والبنية التحتية المتدهورة، والانقسامات السياسية الداخلية ودورات الصراع المتكررة، وآخرها الأعمال العدائية التي جرت في أيار/مايو 2021، والتي خلفت 192 قتيلا مدنيا فلسطينيا ومئات الجرحى. إن خدمات (أونروا)، بما في ذلك المعونة الغذائية، توفر شريان الحياة للاجئي فلسطين وتساعدهم على عيش حياة أكثر صحة وكرامة".

وقال توماس وايت مدير شؤون (أونروا) في غزة: "إننا نعتقد أن المعونة الغذائية التي تقدمها الأونروا للاجئي فلسطين توفر لهم الأمن الغذائي وتحافظ على كرامتهم. يشير الدعم المتفاني الذي تقدمه قطر الخيرية للأونروا إلى التزام كبير بالقيم الإنسانية والمشاركة في التنمية الدولية. لن يساعد هذا الدعم لاجئي فلسطين على تلبية احتياجاتهم الأساسية فحسب، بل يمنحهم أيضا الأمل في مستقبل أفضل حيث يتم حماية احتياجاتهم وحقوقهم. شكرا لقطر الخيرية على دعمها للأونروا وللاجئي فلسطين الذين يعانون من وضع قاتم بشكل غير عادي".

ولطالما كانت دولة قطر داعما وشريكا مخلصا وموثوقا للأونروا طوال أكثر من 70 عاما، سواء من خلال حكومتها أو من خلال العديد من المنظمات التي تتخذ من قطر مقرا لها في مجالات التنمية والإغاثة، مثل مؤسسة قطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، والتعليم فوق الجميع، والهلال الأحمر القطري. منذ إنشائها، مكنت المساهمات التي قدمتها دولة قطر للوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 5 ملايين لاجئ من فلسطين في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

غزة: حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على مدان بقتل زوجته

غزة: حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على مدان بقتل زوجته

المتحدث باسم نفتالي بينت ينفي نية &#34;ذبح القرابين&#34; في المسجد الأقصى

المتحدث باسم نفتالي بينت ينفي نية "ذبح القرابين" في المسجد الأقصى

حماس تُعلق على استشهاد مواطن خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

حماس تُعلق على استشهاد مواطن خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

يتجاوز كل الخطوط الحُمْر.. حماس تصدر بياناً بشأن &#34;ذبح القرابين&#34; بالأقصى

يتجاوز كل الخطوط الحُمْر.. حماس تصدر بياناً بشأن "ذبح القرابين" بالأقصى

بمبلغ نصف مليون دولار.. تبرع من المنظمة الخيرية الإسلامية العالمية للاجئين بغزة

بمبلغ نصف مليون دولار.. تبرع من المنظمة الخيرية الإسلامية العالمية للاجئين بغزة

رام الله: هيئة البترول تكشف حقيقة أنباء وجود أزمة بالغاز في الضفة

رام الله: هيئة البترول تكشف حقيقة أنباء وجود أزمة بالغاز في الضفة

قيادي بـ (حماس): ذبح القرابين في الأقصى إمعان لسياسة تدنيس المقدسات واستفزاز عنصري

قيادي بـ (حماس): ذبح القرابين في الأقصى إمعان لسياسة تدنيس المقدسات واستفزاز عنصري

&#34;التعليم العالي&#34; تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري وإصابة عدد من طلبتها

"التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري وإصابة عدد من طلبتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على استشهاد مواطن خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

حماس تُعلق على استشهاد مواطن خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

بمبلغ نصف مليون دولار.. تبرع من المنظمة الخيرية الإسلامية العالمية للاجئين بغزة

بمبلغ نصف مليون دولار.. تبرع من المنظمة الخيرية الإسلامية العالمية للاجئين بغزة

قيادي بـ (حماس): ذبح القرابين في الأقصى إمعان لسياسة تدنيس المقدسات واستفزاز عنصري

قيادي بـ (حماس): ذبح القرابين في الأقصى إمعان لسياسة تدنيس المقدسات واستفزاز عنصري

&#34;التعليم العالي&#34; تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري وإصابة عدد من طلبتها

"التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري وإصابة عدد من طلبتها

&#34;المرور&#34;: 13 إصابة في ثمانية حوادث خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور": 13 إصابة في ثمانية حوادث خلال 24 ساعة بالقطاع

&#34;النضال الشعبي&#34; تندد باعتداءات الاحتلال على حرمة وطلبة جامعة خضوري

"النضال الشعبي" تندد باعتداءات الاحتلال على حرمة وطلبة جامعة خضوري

رئيس سلطة المياه: لن يتم التهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين المقرة

رئيس سلطة المياه: لن يتم التهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين المقرة

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

منوعات

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

مسلسل رمضاني جديد مهدد بالتوقيف بسبب بدلة رجالية

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: أحمد حلمي يثير موجة من الضحك بعد إعلانه عن فيلمه الجديد للعيد

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

شاهد: سوسن بدر تحدث ضجة بآخر تصريح لها عن محمد رمضان

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

أيمن قمر يشن هجوم كبير على محمد نجاتي بعد تصريحاته الأخيرة

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: أمل الأنصاري تضع شاب معجب بها بموقف محرج.. والأخير يدافع عنها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: إلهام الفضالة تثير الجدل بآخر إطلالة لها

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب &#34;رقبتها&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب "رقبتها"

عربي

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

السيسي يصدر قانونا بشأن طائرات مصر المتجهة إلى روسيا

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار

السودان.. الآلية الدولية تحدد 4 مسارات للحوار