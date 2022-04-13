قطر الخيرية تقدم الدعم لبرنامج (أونروا) للمعونة الغذائية الطارئة في غزة
تبرعت مؤسسة قطر الخيرية بمبلغ 1,5 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) وذلك دعما للمعونة الغذائية التي تقدمها الوكالة في غزة.
ووفق بيان من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سيتمكن حوالي 90,300 شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ممن يعيشون في قطاع غزة المحاصر من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية لمدة ثلاثة أشهر (ربع واحد) في هذه الجولة من توزيع المساعدات.
وأضافت: "مع دخول الحصار عامه 15، تستمر مستويات البطالة في الارتفاع كل عام مع كل دورة تخرج. إن وضع البطالة المزري هذا يؤدي إلى تفاقم الاقتصاد الهش بالفعل، والبنية التحتية المتدهورة، والانقسامات السياسية الداخلية ودورات الصراع المتكررة، وآخرها الأعمال العدائية التي جرت في أيار/مايو 2021، والتي خلفت 192 قتيلا مدنيا فلسطينيا ومئات الجرحى. إن خدمات (أونروا)، بما في ذلك المعونة الغذائية، توفر شريان الحياة للاجئي فلسطين وتساعدهم على عيش حياة أكثر صحة وكرامة".
وقال توماس وايت مدير شؤون (أونروا) في غزة: "إننا نعتقد أن المعونة الغذائية التي تقدمها الأونروا للاجئي فلسطين توفر لهم الأمن الغذائي وتحافظ على كرامتهم. يشير الدعم المتفاني الذي تقدمه قطر الخيرية للأونروا إلى التزام كبير بالقيم الإنسانية والمشاركة في التنمية الدولية. لن يساعد هذا الدعم لاجئي فلسطين على تلبية احتياجاتهم الأساسية فحسب، بل يمنحهم أيضا الأمل في مستقبل أفضل حيث يتم حماية احتياجاتهم وحقوقهم. شكرا لقطر الخيرية على دعمها للأونروا وللاجئي فلسطين الذين يعانون من وضع قاتم بشكل غير عادي".
ولطالما كانت دولة قطر داعما وشريكا مخلصا وموثوقا للأونروا طوال أكثر من 70 عاما، سواء من خلال حكومتها أو من خلال العديد من المنظمات التي تتخذ من قطر مقرا لها في مجالات التنمية والإغاثة، مثل مؤسسة قطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، والتعليم فوق الجميع، والهلال الأحمر القطري. منذ إنشائها، مكنت المساهمات التي قدمتها دولة قطر للوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 5 ملايين لاجئ من فلسطين في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية.
وأضافت: "مع دخول الحصار عامه 15، تستمر مستويات البطالة في الارتفاع كل عام مع كل دورة تخرج. إن وضع البطالة المزري هذا يؤدي إلى تفاقم الاقتصاد الهش بالفعل، والبنية التحتية المتدهورة، والانقسامات السياسية الداخلية ودورات الصراع المتكررة، وآخرها الأعمال العدائية التي جرت في أيار/مايو 2021، والتي خلفت 192 قتيلا مدنيا فلسطينيا ومئات الجرحى. إن خدمات (أونروا)، بما في ذلك المعونة الغذائية، توفر شريان الحياة للاجئي فلسطين وتساعدهم على عيش حياة أكثر صحة وكرامة".
وقال توماس وايت مدير شؤون (أونروا) في غزة: "إننا نعتقد أن المعونة الغذائية التي تقدمها الأونروا للاجئي فلسطين توفر لهم الأمن الغذائي وتحافظ على كرامتهم. يشير الدعم المتفاني الذي تقدمه قطر الخيرية للأونروا إلى التزام كبير بالقيم الإنسانية والمشاركة في التنمية الدولية. لن يساعد هذا الدعم لاجئي فلسطين على تلبية احتياجاتهم الأساسية فحسب، بل يمنحهم أيضا الأمل في مستقبل أفضل حيث يتم حماية احتياجاتهم وحقوقهم. شكرا لقطر الخيرية على دعمها للأونروا وللاجئي فلسطين الذين يعانون من وضع قاتم بشكل غير عادي".
ولطالما كانت دولة قطر داعما وشريكا مخلصا وموثوقا للأونروا طوال أكثر من 70 عاما، سواء من خلال حكومتها أو من خلال العديد من المنظمات التي تتخذ من قطر مقرا لها في مجالات التنمية والإغاثة، مثل مؤسسة قطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، والتعليم فوق الجميع، والهلال الأحمر القطري. منذ إنشائها، مكنت المساهمات التي قدمتها دولة قطر للوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 5 ملايين لاجئ من فلسطين في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية.
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