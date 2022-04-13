قطر الخيرية تقدم الدعم لبرنامج (أونروا) للمعونة الغذائية الطارئة في غزة



ولطالما كانت دولة قطر داعما وشريكا مخلصا وموثوقا للأونروا طوال أكثر من 70 عاما، سواء من خلال حكومتها أو من خلال العديد من المنظمات التي تتخذ من قطر مقرا لها في مجالات التنمية والإغاثة، مثل مؤسسة قطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، والتعليم فوق الجميع، والهلال الأحمر القطري. منذ إنشائها، مكنت المساهمات التي قدمتها دولة قطر للوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 5 ملايين لاجئ من فلسطين في لبنان وسوريا والأردن وغزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية.



وقال توماس وايت مدير شؤون (أونروا) في غزة: "إننا نعتقد أن المعونة الغذائية التي تقدمها الأونروا للاجئي فلسطين توفر لهم الأمن الغذائي وتحافظ على كرامتهم. يشير الدعم المتفاني الذي تقدمه قطر الخيرية للأونروا إلى التزام كبير بالقيم الإنسانية والمشاركة في التنمية الدولية. لن يساعد هذا الدعم لاجئي فلسطين على تلبية احتياجاتهم الأساسية فحسب، بل يمنحهم أيضا الأمل في مستقبل أفضل حيث يتم حماية احتياجاتهم وحقوقهم. شكرا لقطر الخيرية على دعمها للأونروا وللاجئي فلسطين الذين يعانون من وضع قاتم بشكل غير عادي".