شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على استشهاد مواطن خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

حماس تُعلق على استشهاد مواطن خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس
الشهيد محمد عساف
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن "المقاومة هي الرّد الأمثل على جرائم الاحتلال في نابلس وعموم الضفة الغربية".

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنَّ إقدام جيش الاحتلال على اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم، وترويعه الآمنين، واغتياله الشهيد محمد حسن عساف (34عاماً)، المحامي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "يُعدّ تصعيداً وعدواناً جديداً ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، ويمثّل دليلاً واضحاً على ساديّته وإجرامه، وأنَّه غير آبهٍ بكلّ القوانين والشّرائع الدولية، مستغلاً الصَّمت والتقاعس الدوليين في إدانته وتجريمه".

وتابعت حماس: "إننا إذ ننعى الشهيد عساف وكل شهداء شعبنا في هذا الشهر المعظّم، لنسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، وندعو جموع أبناء شعبنا إلى استمرار احتضانهم وإظهار كلّ معاني التكافل والتضامن معهم، ونؤكّد أنَّ المقاومة الشاملة حقّ مشروع لشعبنا، وهي الرّدّ الأمثل على جرائم الاحتلال وإرهابه ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وإنَّ هذه الدّماء الطاهرة هي وقود معركة شعبنا المستمرة في الجهاد والمقاومة حتى ينتزع حقوقه المشروعة، وزوال الاحتلال".

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