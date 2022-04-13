شؤون فلسطينية

بمبلغ نصف مليون دولار.. تبرع من المنظمة الخيرية الإسلامية العالمية للاجئين بغزة

بمبلغ نصف مليون دولار.. تبرع من المنظمة الخيرية الإسلامية العالمية للاجئين بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تبرعت المنظمة الخيرية الإسلامية الدولية بمبلغ نصف مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لتقديم معونات نقدية طارئة للاجئي فلسطين في غزة.

وسيعمل هذا التبرع على المساهمة في دعم عائلات لاجئي فلسطين في تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية من الغذاء والمأوى والصحة البيئية والتمتع بمستوى معيشي لائق والتمتع بحقوق الإنسان. 

وستوفر (أونروا) لما يقدر بحوالي 11,126 لاجئا من فلسطين في غزة معونات نقدية للتخفيف من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الإضافية بسبب الأزمة المستمرة.

وأعرب توم وايت، مدير شؤون (أونروا) في غزة× عن شكره لهذا التبرع بالقول: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا للمنظمة الخيرية الإسلامية العالمية لدعمها المتجدد للاجئي فلسطين في غزة. إن هذا التبرع سيسمح للأونروا بالمساعدة في ضمان حياة أفضل وأكثر صحة لأطفال لاجئي فلسطين في غزة، على الرغم من العديد من التحديات والفقر الذي يمثله الحصار المستمر".

وأضاف وايت: "إن الاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها على الإطلاق في قطاع غزة حيث تأثر السكان بشدة من جراء النزاعات الأخيرة مثلما عانوا أيضا من تأثير فيروس (كورونا) والقيود ذات الصلة التي أتت إضافة إلى الحصار".

يذكر أن برنامج (أونروا) للمعونات الغذائية العينية الطارئة يوفر الغذاء لأكثر من مليون لاجئ من فلسطين، والذي قد تم تسريع توزيعه - بعد توقف الأعمال العدائية الأخيرة - استجابة لحالة الطوارئ العامة.

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