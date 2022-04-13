قيادي بـ (حماس): ذبح القرابين في الأقصى إمعان لسياسة تدنيس المقدسات واستفزاز عنصري





وأضاف خلال لقاءٍ إعلامي، أن ذبح القرابين في باحات المسجد الأقصى إمعانُ لسياسة تدنيس المقدسات واستفزاز عنصري لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.



واعتبر طه أن "هذه الجريمة لا ولن يسمح بها شعبنا ومن خلفه المقاومة التي جسدت صوراً مشرقة في معركة الدفاع عن شعبنا وحقوقه من خلال عملياتها البطولية ومواجهة المخططات التهويدية الخطيرة التي يسعى إليها الاحتلال الصهيوني لطمس الجغرافيا السياسية والدينية لمدينة القدس والمسجد الأقصى".



وأكد أن "سياسة التمادي والعربدة الصهيونية المدعومة أمريكيا والمسكوت عنها دولياً ستبوء بالفشل وسيكون رد شعبنا ومقاومته على جرائم وانتهاكات الاحتلال موحداً بكل الوسائل المتاحة لوقف سياسة الإجرام العنصري الصهيوني الممنهج".



كما ودعا شعبنا في الضفة والقدس وكل أماكن تواجده الى رص الصفوف والتماسك والتصعيد والمواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه نصرةً لأهلنا في القدس والضفة، وتعزيز الوحدة الميدانية في ساحة المعركة حتى دحر الاحتلال.



كما وطالب كل أحرار العالم وقواه الحية أن يكون لهم موقفاً حاسماً تجاه الاستباحات والاعتداءات الصهيونية على شعبنا ومقدساته، مؤكداً أن قيادة الاحتلال تتحمل العواقب والتداعيات كاملةً عن هذه الخطوة التهويدية الخطيرة.



رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة حماس، جهاد طه، أن "تهديد جماعة الهيكل المزعوم والجماعات الصهيونية المتطرفة بذبح القرابين في باحات المسجد الأقصى في 15 نيسان/أبريل الحالي، تأتي في سياق الجرائم المتواصلة ضد شعبنا ومقدساته".