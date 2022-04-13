"التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري وإصابة عدد من طلبتها

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اقتحام قوات الاحتلال لحرم جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم، وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز؛ الأمر الذي تسبب بإصابة العديد من الطلبة بالرصاص والاختناق.وقالت الوزارة: إن مسلسل الاقتحامات والاعتداءات المتكررة بحق "خضوري" والمؤسسات التعليمية عموماً يُشكل خرقاً واضحاً لكافة الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية التي تكفل حُرمة الجامعات والحق في التعليم، لافتةً إلى أن الاحتلال يواصل هذه الانتهاكات بشكل ممنهج ومتكرّر بحق العديد من مؤسساتالتعليم العالي الفلسطينية.وجدّدت "التعليم العالي" مطالبتها لكافة المؤسسات والمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية المحلية والدولية للوقوف وقفة جادة وتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات الممنهجة، والعمل على فضحها ولجمها، وذلك حفاظاً على حق الطلبة بالتعليم في ظل بيئة آمنة ومستقرة.