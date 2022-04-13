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الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة

الجزائر تتهم المغرب بقتل ثلاثة مدنيين من رعايا دول مختلفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت الجزائر جارتها المغرب بقتل ثلاثة أشخاص من رعايا دول مختلفة. وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية فقد قتلت المغرب ثلاثة أشخاص مدنيين من رعايا دول مختلفة، باستخدام أسلحة فتاكة، خارج حدودها الدولية المعترف بها.

ولم يذكر بيان الخارجية الجزائرية موقع الحادثة، أو الدول التي ينتمي إليها القتلى. فيما حذر البيان من أن هذه الممارسات تشكّل تحديا لمجلس الأمن، وللمبعوث الأممي الخاص بقضية الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا.

ويعد إقليم الصحراء منطقة متنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ سنوات طويلة.

وتدعي المغرب أحقيتها في إقليم الصحراء الذي تسعى لإقامة حكم ذاتي فيه، فيما تسعى جبهة البوليساريو لإقامة استفتاء لتقرير المصير، وهو ما تدعمه الجزائر.

وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالمغرب في آب/أغسطس الماضي؛ لاتهامها بامتلاك توجهات عدائية، وهو ما ترفضه المغرب.



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