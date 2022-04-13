شؤون فلسطينية

غزة: الفصائل الفلسطينية تجتمع اليوم لبحث التطورات في القدس والأقصى

غزة: الفصائل الفلسطينية تجتمع اليوم لبحث التطورات في القدس والأقصى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تعقد الفصائل الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مكتب رئيس حركة حماس بالقطاع، يحيى السنوار، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.

ودعا مكتب السنوار وسائل الإعلام، لتغطية اجتماع الفصائل عصر اليوم، لبحث الموقف في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا وخاصة في القدس والمسجد الأقصى.

وكان حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أكد أنه لا يوجد حدود لتحرك الحركة وقوى المقاومة، حال تعرض القدس والمسجد الأقصى للاعتداء.

وقال بدران في تصريحات لقناة (الجزيرة)، "لا نبحث عن الحرب، ومن يتحمل مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة هو الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه على الاحتلال الإسرائيلي أن يتوقع رد فعل لا يخطر على باله من حركة حماس وقوى المقاومة إذا تم المس بالمقدسات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاعتداء على المسجد الأقصى هو لعب بالنار، وسلوك الاحتلال هو من سيحدد رد فعل الشعب الفلسطيني ومقاومته.

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