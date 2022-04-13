غزة: نقابة مربي الدواجن تعلن موعد عودة الأسعار إلى طبيعتها بالقطاع

أكد رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة، مروان الحلو، الأربعاء، أن أزمة غلاء أسعار الدجاج في الأسواق المحلية ستنتهي منتصف الأسبوع المقبل مع بدء العملية الإنتاجية للدجاج اللاحم في مزارع القطاع.



وقال الحلو في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "هناك تقديرات بانخفاض سعر الدجاج منتصف الأسبوع المقبل ليصبح من (10) لـ(11) شيكل للمواطن أي بالمعدل الطبيعي، وللمزارع بـ(10) شواكل"، مع العلم أن ذلك يعتبر خسارةً لكافة المزارعين.



وأوضح أن الحكومة الفلسطينية ولأول مرة تفتح المجال أمام استيراد البيض المخصب من جمهورية مصر العربية التي كانت ممنوعةً من التصدير عالمياً، بسبب وجود بعض بؤر انفلونزا الطيور داخلها، وفي العام المنصرم تم السماح لها بالتوريد للدول عقب انتهاء موجة تفشي الانفلونزا.



وأضاف الحلو: "قام وفد فني من الحكومة الفلسطينية بزيارة المزارع في جمهورية مصر العربية، لفحص مدى التحصينات وأعطى توصيات بأنه من الممكن استيراد البيض"، مبيناً أن الاستيراد عبر الجانب المصري ساعد بشكل كبير لأن كميات البيض التي كانت تصل عبر إسرائيل ليست بالعدد المطلوب.



ويأمل ألا ينخفض سعر كيلو الدجاج عن (10) شواكل، لأنه نفس تكلفته علينا كمزارعين على أرض المزرعة والحكومة تعلم ذلك، كاشفاً أن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة على مدار سنة كاملة وهذا ليس "عدلاً".



وطالب رئيس نقابة مربي الدواجن، بتغيير سياسات الحكومة تجاه مزارعي الدجاج في قطاع غزة، ويجب عليها تحمل مسؤولياتها وواجباتها باتجاه المزارعين المتراكمة عليهم الديون والالتزامات، مشدداً على أن النقابة ضد الغلاء والمحتكرين.



والجدير بالذكر، أن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى كشف يوم أمس، أنه وبعد التوافق مع وزارة الزراعة، سيكون الحد الأقصى لسعر الدجاج الحي في جميع أسواق قطاع غزة 13 شيكل، للكيلو الواحد، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 14 نيسان/ أبريل 2022.

خاص دنيا الوطن- هاني الإمــام