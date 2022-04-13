الجيش اليمني يتهم جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقاً للهدنة









رام الله - دنيا الوطناتهم الجيش اليمني جماعة الحوثي بارتكاب 1230 خرقا لاتفاق الهدنة منذ بداية نيسان/أبريل الحالي. وقال العميد عبده مجلي الناطق باسم الجيش في بيان رسمي أنه تم تسجيل 1230 خرقا للهدنة على كافة محاور القتال في مأرب، وتعز، وصعدة، والجوف، وحجة والضالع.وأضاف البيان أن استهدافات مواقع الجيش تنوعت ما بين استخدام الأسلحة المدفعية والأسلحة المتوسطة، وإضافة إلى استهدافات بالطائرة المسيرة المتفجرة.وحسب البيان فقد استخدم الحوثيين خلال هجماتهم على تعز ومأرب الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة المتفجرة، ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بالمنشآت.وفي المقابل، أكد مجلي التزام الجيش بالوقف التام لإطلاق النار، وفقا للهدنة التي تمت بين الجيش وجماعة الحوثي تحت رعاية الأمم المتحدة في الأول من نيسان/أبريل الحالي؛ وذلك لوقف الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.