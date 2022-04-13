قيادي بـ "الديمقراطية" يشيد بمواقف رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة

رام الله - دنيا الوطنعقب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على حملة التحريض الهيستيرية التي يتعرض لها رئيس (القائمة المشتركة)، أيمن عودة.وقال خالد: "يتعرض القائد التقدمي البارز أيمن عوده، رئيس القائمة المشتركة في (كنيست) الإسرائيلي لحملة تحريض هيستيرية يشارك فيها رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت وصف واسع من قادة الأحزاب الصهيونية في الحكومة وفي المعارضة".وأضاف: بأن "الحملة لا تكتفي بالدعوة لاعتقاله والتحقيق معه وإبعاده عن (كنيست) بل تتجاوز ذلك في اتجاه التهديد بالقتل، لا لشيء إلا لأنه دعا من قلب القدس، كل مجند عربي فلسطيني في جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، أن يرمي سلاحه ويعود الى بيته والى صفوف أهله للنضال الموحد ضد سياسة الاحتلال والتمييز العنصري والتطهير العرقي".وختم تيسير خالد مدونته قائلاً: "أيمن عوده قائد شجاع وصاحب مواقف جريئة ، فهو يرفض استهداف المدنيين بصرف النظر عن جنسياتهم او دينهم او لون بشرتهم، ويميز في الوقت نفسه بين حق الدفاع عن النقس والحق في مقاومة الاحتلال وبين السلوك الوحشي لقوات الاحتلال التي تستسهل الضغط على الزناد في التعامل مع الفلسطينيين".