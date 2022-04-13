شؤون فلسطينية

المحكمة المركزية الإسرائيلية تعقدُ جلسة استئناف بطلب الإفراج عن المعتقل مناصرة

المحكمة المركزية الإسرائيلية تعقدُ جلسة استئناف بطلب الإفراج عن المعتقل مناصرة
الأسير أحمد مناصرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محكمة بئر السبع المركزية، عن نيّتها عقد جلسة استئناف خاصة، اليوم الأربعاء، عند الساعة الواحدة ظهراً، بطلب الإفراج الفوري عن المعتقل أحمد مناصرة (19 عاما).

وأطلقت حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقل مناصرة، في خلال الشهر المُنصرم،  شهدت زخمًا كبيرًا في الساعات الماضية، مع قرب موعد جلسة الاستئناف.

يُذكر أنه في عام 2015، ومع بداية "الهبة الشعبية" تصاعدت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال تحديدًا في القدس، ورافق ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان أحمد جزءًا من مئات الأطفال في القدس الذين يواجهون ذات المصير.

وبتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.

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