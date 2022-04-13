"النضال الشعبي" تندد باعتداءات الاحتلال على حرمة وطلبة جامعة خضوري

رام الله - دنيا الوطننددت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم بإجراءات الاحتلال الاستفزازية والاقتحامات المتكررة لجنود جيش الاحتلال المدججين بالسلاح والجريمة لحرم جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، حيث أصيب، ظهر الثلاثاء، طالبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرم الجامعة، غرب مدينة طولكرم.وقالت الجبهة بأن قوات عسكرية كبيرة من القوات الراجلة داهمت الجامعة من جهتها الغربية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية والمطاطية باتجاه الطلبة، ما أسفر عن إصابتين بالمطاط، و16 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، حسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.ودعت الجبهة ضرورة ادانة هذه الجرائم الاحتلالية العدوانية التي تستهدف جامعاتنا الفلسطينية، حيث تمعن قوات الاحتلال بأعمال العربدة وقمع الطلاب والاعتداء على حرمة الجامعة والتي تكررت خلال الأيام الماضية بطريقة همجية، وهذا الامر يتطلب ادانة دولية وعربية من كافة الجامعات والمعاهد والمؤسسات، والتأكيد على رفض مثل هذه الأعمال الاجرامية التي يمارسها الاحتلال للاعتداء على طلبتنا وعلى جامعاتنا لتقويض العملية التعليمية والأكاديمية وتكريس هيمنة الاحتلال وعنصريته البغيضة والمكشوفة .