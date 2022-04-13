رئيس سلطة المياه: لن يتم التهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين المقرة



جاء ذلك خلال لقاء م. غنيم برئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه محمد أبو رمضان والمدير التنفيذي للمجلس محمد الحميدي لبحث خطوات العمل الحالية والمستقبلية الرامية الى ترسيخ البنود الواردة في الأنظمة سالفة الذكر.



وأشار في السياق ذاته الى أهمية التزام الجهات ذات العلاقة بهذه الأنظمة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بالتنفيذ، فإقرار الأنظمة لخدمة المصلحة العامة وتطوير قطاع المياه.



من جانبه، ثمن أبو رمضان متابعة سلطة المياه لتطبيق برنامج الإصلاح في قطاع المياه على الأرض، والتعاون مع المجلس لتوفير الدعم اللازم للقيام بمهامه وفق القانون.



وفي ختام اللقاء أكد غنيم على أهمية دور المجلس الرقابي على مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي لضمان امتثالها للسياسات المائية الصادرة عن سلطة المياه بما يخدم قطاع المياه.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم على أهمية بدء التطبيقالعملي للأنظمة المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والمرتبطة بمزودي الخدمة، وتحديدا نظامي التعرفة والتراخيص والذي يعتبر البدء بتطبيقها خطوة هامة لتحقيق المصلحة العامة.