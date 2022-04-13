كييف: 720 قتيلاً في العاصمة كييف منذ بدء الهجوم الروسي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الأوكرانية أن حصيلة القتلى في العاصمة كييف وصلت إلى أكثر من 720 مدنياً منذ بدء الهجوم الروسي.وقال مدير شرطة منطقة كييف أندريه نيبتوف أن عدد القتلى المدنيين الذين تم التعرف عليهم في كييف تجاوز 720، فيما وصل عدد المفقودين لأكثر من 200، وذلك وفق ما جاء في وكالة الأناضول.وقد أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 1892 مدنيا، وإصابة 2558، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.