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بعيدا عن هجوم المترو.. قضية فساد "كبرى" تهز نيويورك

بعيدا عن هجوم المترو.. قضية فساد "كبرى" تهز نيويورك
براين بنجامن
رام الله - دنيا الوطن
مثل نائب حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي براين بنجامن  أمام قاضٍ في إطار قضية فساد،بعد تسليم نفسه للشرطة الفيدرالية وفق ما ذكر مكتب المدعي العام في بيان.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" فإن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية لنيويورك قال  في البيان إن بريان بنجامين، نائب حاكم ولاية نيويورك، متهم بالفساد ومخالفات أخرى ذات صلة.

وأشار إلى أن نائب الحاكم (45 عاما) قصد مكتب التحقيقات الفيدرالي في مانهاتن هذا الصباح ومثل أمام قاض فيدرالي.

والمسؤول المُنتخب متهم خصوصا بأنه استخدم نفوذه، منذ عام 2019 كنائب في برلمان الولاية من أجل تحويل إعانة تديرها الولاية (نيويورك) إلى منظمة يسيطر عليها مستثمر عقاري لقاء تبرعات لصالح حملته ليتم انتخابه في عام 2021 كمراقب مالي لمدينة نيويورك.

وتم دفع الإعانة البالغة 50 ألف دولار إلى منظمة لا تبغى الربح يسيطر عليها المستثمر العقاري.

كذلك يُتهم بنجامين بتقديم وثائق مزورة عند إعلان ترشحه لمنصب نائب الحاكم في انتخابات 2022، والانخراط في سلسلة من الأكاذيب والخداع لتغطية آلية الفساد.

وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة الفساد، وما يصل إلى 20 عامًا في التهم الأخرى، وخصوصا تزوير الوثائق.

وتولى بنجامن منصب نائب حاكم نيويورك في أغسطس الماضي خلفاً لكاثي هوشول التي أصبحت حاكمة الولاية نفسها بعد استقالة سلفها أندرو كومو المتهم باعتداءات جنسية.

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