الاحتلال يُصيب ويعتقل عددًا من المواطنين بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة مداهمات لعدد من مدن الضفة الغربية، ادت إلى إصابة واعتقال مجموعة من الشبّان الفلسطينيين.ففي مدينة الخليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل وأفادت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، واصابت شابين نقل احدهما إلى المستشفى الأهلي بالخليلوأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الثاني المصاب دون معرفة حالته الصحية، فيما منعت الطواقم الطبية والاسعاف من الوصول إليه.في حين، شهدت بلدة بيت أمر مواجهات عنيفة عقب قمع الاحتلال مسيرة تضامنية مع مخيم جنين، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.أما في محافظة جنين، فاعتقلت القوات ستة مواطنين، كما واندلعت بين الشبان في البلدات الثلاث وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون ان يبلغ عن اصابات.وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مصعب حنايشة من بلدة قباطية، وأواب فؤاد يعاقبة من كفر راعي، وزيد غالب الديسة من جبع، بعد إقتحامها منازل ذويهما ووتفتيشها والعبث بمحتوياتهما.وفيصباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشبان: محمود محمد شاكر لحلوح، علاء محمود أبو الرب، وفارس الزبن، بعد اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين، ومداهمة منازل ذويهم والعبث بمحتوياتهما، وسط مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.كما واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الراجلة والمحمولة، بلدة كفر اللبد، شرق طولكرم، وانتشرت في شوارعها وأزقتهاودارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، دون ان يبلغ عن إصابات.