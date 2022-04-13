شرطة نيويورك تنشر صورتين للمشتبه به في عملية إطلاق النار ببروكلين

رام الله - دنيا الوطننشرت شرطة نيويورك صورة للمشتبه في عملية إطلاق النار في محطة مترو الأنفاق في حي بروكلين، والتي وقعت أمس.ونشرت الشرطة في تغريدة، فجر الأربعاء، صورتين للمشتبه به، الذي يُدعى جيمس فرانك؛ داعية للإبلاغ عن معلومات في حال توفرها بشأنه. وقد أسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة 23 شخصاً.وقالت شرطة نيويورك إنها تبحث عن شخص يُشتبه أنه المنفذ، يرتدي قناع غاز وسترة عامل ذات لون برتقالي.وقد أظهرت بيانات الشرطة تصاعد وتيرة العنف، بما يُقدّر 617 جريمة أُبلغ عنها في وسائل النقل هذا العام، بزيادة 68% عن العام الماضي.