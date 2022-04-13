زيلينسكي يعلق على "تصريح بوتن".. بوصلة من السخرية





كان بوتن قد قال، الثلاثاء، إن روسيا ستحقق كل أهدافها النبيلة وستواصل في تناغم وهدوء ما تسميها عملية خاصة.



وقالت موسكو في أحدث إفاداتها في 25 مارس إن 1351 جنديا قتلوا منذ بدء الحملة، فيما تقول أوكرانيا إن العدد الحقيقي يقارب 20 ألفا.



رام الله - دنيا الوطنتسأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، من تأكيد موسكو على أن الحرب ضد بلاده تمضي على ما يرام، ساخراً كيف يمكن للرئيس فلاديمير بوتن أن يكون قد أقر خطة تنطوي على عدد كبير من الوفيات من الروس؟وقال زيلينسكي في كلمة مصورة وبحسب موقع "سكاي نيوز": قيل في روسيا مرة أخرى إن ما تسمى عمليتهم الخاصة يبدو أنها تسير وفقا للخطة. لكن لأكون صريحا لا أحد في العالم يستوعب كيف يمكن لمثل هذه الخطة أن توضع من الأساس.وتابع: كيف يمكن أن توضع خطة تنطوي على مقتل عشرات الآلاف من جنودهم فيما يزيد قليلا عن شهر من الحرب؟ من عساه أن يوافق على مثل هذه الخطة؟وسأل زيلينسكي كم عدد القتلى من الجنود الروس سيكون مقبولا لدى بوتن، وأعطى نطاقا يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.وقال إن موسكو فقدت في 48 يوما منذ بدء الحرب عددا من الرجال يفوق ما فقدته على مدى 10 سنوات من الحرب في أفغانستان بين 1979 و1989.وقال زيلينسكي إنه في الوقت الذي يسخر فيه البعض من الروس وإخفاقاتهم الميدانية وتقنيتهم المتواضعة، فإنهم ليسوا متعثرين على طول الخط.وأضاف: يجب أن نفهم أنه ليست كل الدبابات الروسية عالقة في الساحات.. وليس كل جنود العدو يفرون ببساطة من ساحة المعركة. وليسوا جميعهم من المجندين الذين لا يعرفون كيف يمسكون بالأسلحة بشكل صحيح.وأوضح: هذا لا يعني أن علينا الخوف منهم. إنه يعني أنه يجب ألا نقلل من شأن إنجازات مقاتلينا وجيشنا.