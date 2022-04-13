أجواء ربيعية .. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المُقبل

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صافٍ ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وفي هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا فوق معظم المناطق خاصة الجبلية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما يوم اللخميس،.ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج..ويكون الجو يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً حارا نسبيا الى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.