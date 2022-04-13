عاجل

  • استشهاد الشاب محمد حسن محمد عساف (34 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الصدر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

  • وزارة الصحة: إصابة خطيرة جداً بالرصاص الحي في الرأس والصدر وإصابة بالدهس خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

  • وزارة الصحة: وصول تسع إصابات إلى مستشفى رفيديا الحكومي حتى الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي على نابلس

شؤون فلسطينية

أجواء ربيعية .. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المُقبل

أجواء ربيعية .. طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المُقبل
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صافٍ ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين،  والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وفي هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا فوق معظم المناطق خاصة الجبلية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.


يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً  خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ،  والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما يوم اللخميس،.

 ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف بوجه عام ربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً  خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ،  والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج..

 

ويكون الجو يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً حارا نسبيا الى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ،  والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 

أخبار ذات صلة

رئيس سلطة المياه: لن يتم التهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين المقرة

رئيس سلطة المياه: لن يتم التهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين المقرة

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء

إغلاق عدة شوارع.. &#34;المرور&#34; بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الأربعاء

إغلاق عدة شوارع.. "المرور" بغزة تنشر تفاصيل حالة الطرق اليوم الأربعاء

الاحتلال يُصيب ويعتقل عددًا من المواطنين بالضفة الغربية

الاحتلال يُصيب ويعتقل عددًا من المواطنين بالضفة الغربية

قرار (كابينت) بناء مقاطع إضافية من الجدار.. ما تداعياته على الفلسطينيين؟

قرار (كابينت) بناء مقاطع إضافية من الجدار.. ما تداعياته على الفلسطينيين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

شاهد: شهيد وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

شاهد: شهيد وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شبان ويعتقل مصابين في بيت أمر بالخليل

جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شبان ويعتقل مصابين في بيت أمر بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في تايلاند

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تايلاند

الاحتلال يعتقل مصورًا صحفيًا وشابين آخرين من القدس

الاحتلال يعتقل مصورًا صحفيًا وشابين آخرين من القدس

للمرة الـ12 على التوالي.. الاحتلال يمدد اعتقال طالب جامعي من جنين

للمرة الـ12 على التوالي.. الاحتلال يمدد اعتقال طالب جامعي من جنين

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

اصابات خلال مواجهات بالخليل واندلاع مواجهات ببيت لحم ورام الله

اصابات خلال مواجهات بالخليل واندلاع مواجهات ببيت لحم ورام الله

عشرات الآلاف يؤدون التراويح في الأقصى واعتقال 4 شبان من القدس

عشرات الآلاف يؤدون التراويح في الأقصى واعتقال 4 شبان من القدس

مراقبون: المشهد في الأقصى خطير وذبح القرابين تخط للخطوط الحمراء

مراقبون: المشهد في الأقصى خطير وذبح القرابين تخط للخطوط الحمراء

منوعات

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: محمد هنيدي يكشف عن أهم أسرار حياته للجمهور

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الظهور الأول لإبنة نوال الزغبي على الهواء مباشرة

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب &#34;رقبتها&#34;

شاهد: الجمهور يهاجم وينتقد صابرين بسبب "رقبتها"

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج &#34;رامز موفي ستار&#34;

شاهد: رد فعل غير متوقع من أحمد فتحي في برنامج "رامز موفي ستار"

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

عربي

وزير الداخلية اللبناني: ملتزمون بمنع أي أذى بحق دول الخليج

وزير الداخلية اللبناني: ملتزمون بمنع أي أذى بحق دول الخليج

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي