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  • استشهاد الشاب محمد حسن محمد عساف (34 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الصدر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

  • وزارة الصحة: إصابة خطيرة جداً بالرصاص الحي في الرأس والصدر وإصابة بالدهس خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

  • وزارة الصحة: وصول تسع إصابات إلى مستشفى رفيديا الحكومي حتى الآن نتيجة العدوان الإسرائيلي على نابلس

شؤون فلسطينية

شاهد: شهيد وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

شاهد: شهيد وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون، صباح اليوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب محمد حسن محمد عساف (34 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس.

كما أكدت الوزارة وصول 10 إصابات إلى مستشفى رفيديا الحكومي، نتيجة العدوان الإسرائيلي على نابلس.

ومن بين الإصابات سبع إصابات بالرصاص الحي في الأطراف، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إحداها في العين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيتا واللبن الشرقية وعوريف جنوب نابلس، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف، وأطلقت خلال اقتحاماتها الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ممن حاولوا التصدي لهم.

وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بيتا واللبن الشرقية وعوريف، وعاثت بها خرابا واعتقلت خمسة مواطنين من بيتا، وهم: جمال دويكات، واسلام نعيم دياب، أيسر طايل جاغوب، ورائد عبد الرحمن برهم، وايهاب اسماعيل حمايل، ونضال يوسف جميل شحادة من عوريف.

ومن اللبن الشرقية، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد سمير دراغمة، والشقيقين بدر وعمر محمود دراغمة، واعتدت عليهم بالضرب.


 


 


 



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