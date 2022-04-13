دولي

قوات جمهورية دونيتسك تعلن استعدادها لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حول تبادل الأسرى

قوات جمهورية دونيتسك تعلن استعدادها لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حول تبادل الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جمهورية دونيتسك عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا حول تبادل الأسرى بين الطرفين.

وقالت أمينة السجون في الجمهورية داريا موروزوفا في تصريح لوكالة (نوفوستي) الروسية إن "الجمهورية كانت مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا من أجل تبادل الأسرى طوال مدة الصراع، وهذا الموقف لم يتغير".

وأضافت: "نحن على استعداد للتوصل إلى توافق في الآراء، والبحث عن سبل للخروج من الوضع الحالي، لكن المشكلة تكمن لدى أوكرانيا".

وتابعت: "طبعا نريد أن ننهي كل هذا، ونريد تحقيق بعض التحولات وبناء علاقات صادقة".

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