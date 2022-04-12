إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الثلاثاء، شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.وقالت مصادر أمنية: إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح المحال التجارية، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة مطاطية نقل على إثرها إلى المستشفى.