اصابات خلال مواجهات بالخليل واندلاع مواجهات ببيت لحم ورام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الثلاثاء، شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح المحال التجارية، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة مطاطية نقل على إثرها إلى المستشفى.في السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، اسنادًا لمدينة جنين ومخيمها.وانطلقت التظاهرة، التي دعت لها حركة "فتح" بمشاركة فصائل العمل الوطني عقب صلاة التراويح من أمام المسجد الكبير في البلدة، وصولا إلى مدخل البلدة.وقال الناشط ضد الاستيطان يوسف أبو ماريا إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. كما نصبت قوات الاحتلال كمينا وحاولت اعتقال عدد من الفتية الذين فروا من المكان بعد أن أطلقت الرصاص الحي صوبهم.تأتي هذا التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها حركة "فتح" في محافظات الضفة الغربية، للتنديد بجرائم الاحتلال واستهداف المواطنين العزل في مدينة جنين ومخيمها.في سياق ذي صلة، اندلعت، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، لليوم الثالث على التوالي.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن المواجهات تركزت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن اصابات .إلى رام الله، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة سنجل شمال شرق رام الله.وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بحسب الوكالة.