شؤون فلسطينية

اصابات خلال مواجهات بالخليل واندلاع مواجهات ببيت لحم ورام الله

اصابات خلال مواجهات بالخليل واندلاع مواجهات ببيت لحم ورام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.

ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، حيث أطلق جنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح المحال التجارية، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة مطاطية نقل على إثرها إلى المستشفى.

في السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرة سلمية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، اسنادًا لمدينة جنين ومخيمها.

وانطلقت التظاهرة، التي دعت لها حركة "فتح" بمشاركة فصائل العمل الوطني عقب صلاة التراويح من أمام المسجد الكبير في البلدة، وصولا إلى مدخل البلدة.

وقال الناشط ضد الاستيطان يوسف أبو ماريا إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. كما نصبت قوات الاحتلال كمينا وحاولت اعتقال عدد من الفتية الذين فروا من المكان بعد أن أطلقت الرصاص الحي صوبهم.

تأتي هذا التظاهرة ضمن الفعاليات التي دعت إليها حركة "فتح" في محافظات الضفة الغربية، للتنديد بجرائم الاحتلال واستهداف المواطنين العزل في مدينة جنين ومخيمها.

في سياق ذي صلة، اندلعت، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، لليوم الثالث على التوالي.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن المواجهات تركزت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن اصابات .

إلى رام الله، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة سنجل شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، بحسب الوكالة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل مصورًا صحفيًا وشابين آخرين من القدس

الاحتلال يعتقل مصورًا صحفيًا وشابين آخرين من القدس

للمرة الـ12 على التوالي.. الاحتلال يمدد اعتقال طالب جامعي من جنين

للمرة الـ12 على التوالي.. الاحتلال يمدد اعتقال طالب جامعي من جنين

رام الله: قوات الاحتلال تقتحم سنجل واندلاع مواجهات

رام الله: قوات الاحتلال تقتحم سنجل واندلاع مواجهات

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

عشرات الآلاف يؤدون التراويح في الأقصى واعتقال 4 شبان من القدس

عشرات الآلاف يؤدون التراويح في الأقصى واعتقال 4 شبان من القدس

مراقبون: المشهد في الأقصى خطير وذبح القرابين تخط للخطوط الحمراء

مراقبون: المشهد في الأقصى خطير وذبح القرابين تخط للخطوط الحمراء

باسم زعارير: تكثيف الرباط في الأقصى ضرورة ملحة لحمايته

باسم زعارير: تكثيف الرباط في الأقصى ضرورة ملحة لحمايته

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مصورًا صحفيًا وشابين آخرين من القدس

الاحتلال يعتقل مصورًا صحفيًا وشابين آخرين من القدس

للمرة الـ12 على التوالي.. الاحتلال يمدد اعتقال طالب جامعي من جنين

للمرة الـ12 على التوالي.. الاحتلال يمدد اعتقال طالب جامعي من جنين

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مراقبون: المشهد في الأقصى خطير وذبح القرابين تخط للخطوط الحمراء

مراقبون: المشهد في الأقصى خطير وذبح القرابين تخط للخطوط الحمراء

باسم زعارير: تكثيف الرباط في الأقصى ضرورة ملحة لحمايته

باسم زعارير: تكثيف الرباط في الأقصى ضرورة ملحة لحمايته

اتحاد المقاولين يبحث مع بلدية غزة حماية قطاع المقاولات وضمان استمرار المشاريع

اتحاد المقاولين يبحث مع بلدية غزة حماية قطاع المقاولات وضمان استمرار المشاريع

بدءاً من الخميس.. سعر جديد لكيلو الدواجن في القطاع

بدءاً من الخميس.. سعر جديد لكيلو الدواجن في القطاع

منوعات

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

بهاء سلطان يتخذ قرار صادم لجمهوره

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

لهذا السبب.. حياة الفهد تهاجم هند البلوشي وتوجه لها رسالة قاسية

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: بدر خلف يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة وتكشف عن مفاجأة صادمة

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بفيديو لها وهي تضرب شاب بالحذاء على وجهه

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

الجمهور يهاجم أحمد السعدني وغادة عادل بسبب مشهد جريئ وغير متوقع لهم

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: لحظة إنهيار هدى المفتي خلال برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: وصلة رقص لأمل عرفة تحدث ضجة على السوشيال ميديا

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

توفيق عبدالحميد يعلن إعتزاله الفن بشكل رسمي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عرض برا المنهج في مهرجان مالمو للسينما العربية

عربي

وزير الداخلية اللبناني: ملتزمون بمنع أي أذى بحق دول الخليج

وزير الداخلية اللبناني: ملتزمون بمنع أي أذى بحق دول الخليج

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

بعد محاولة الاعتداء عليه..الغنوشي يستمر في أداء صلاة التراويح في المساجد

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

دراغي بالجزائر...غاز إضافي لروما وتفاهم بشأن الأسعار

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي

العراق: محتجون يضرمون النار بمكتب مرجع ديني شيعي