شؤون فلسطينية

باسم زعارير: تكثيف الرباط في الأقصى ضرورة ملحة لحمايته

باسم زعارير: تكثيف الرباط في الأقصى ضرورة ملحة لحمايته
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي بحركة حماس، باسم زعارير أبناء شعبنا لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي للصلاة والاعتكاف طيلة أيام شهر رمضان الفضيل.

وشدد زعارير على أن الرباط في الأقصى ضرورة ملحة لتجسيد انتماء شعبنا لمقدساته وللحيلولة دون اقتحام المستوطنين للمسجد والعبث فيه.

وأكد أن كل الفلسطينيين من الضفة والداخل المحتل مطالبون بتكثيف تواجدهم فيه طيلة شهر رمضان.

وأشار زعارير إلى أن الاحتلال يواصل اعتداءاته على المقدسات الفلسطينية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي.

ولفت زعارير إلى أن الاحتلال عازم على اقتحام المسجد الأقصى في الأيام القادمة بحشود كبيرة، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من الوصول إليه واعتقال النشطاء والمرابطين وملاحقتهم، ضمن خطة ممنهجة وتحضيرات لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وأوضح أن الاحتلال يسعى لتنفيذ خطة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، بعد أن رسخ هذه الخطة الخبيثة بحق المسجد الابراهيمي.

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