شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين يبحث مع بلدية غزة حماية قطاع المقاولات وضمان استمرار المشاريع

اتحاد المقاولين يبحث مع بلدية غزة حماية قطاع المقاولات وضمان استمرار المشاريع
رام الله - دنيا الوطن
عقد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. علاء الدين الأعرج إجتماع مع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج بهدف بحث ومتابعة القضايا التي تخص المقاولين تطوراتها في ظل الأحداث الاقتصادية المتسارعة.

وناقش م. الأعرج مع د. السراج ملف التعويضات التي تم تقديمها من قبل المقاولين للبلدية بناء على تعميمات وزير الحكم المحلي المتعلقة بارتفاع أسعار المواد وسعر صرف العملات.

من جانبه أكد د. السراج أنه تم تشكيل لجنة من قبل البلدية لدراسة هذه المطالب و رفع النتائج والتوصيات إلى وزارة الحكم المحلي. 

وفي اطار حماية المشاريع من تقلبات الأسعار، طالب الأعرج بإضافة بند احتياطي في جدول الكميات بنسبة 5% من تقديرات العطاء يتم استخدامها للتعويض في حال حدوث تقلبات في أسعار المواد والعملات، وفي هذا الصدد وعد رئيس البلدية بمناقشة ذلك مع صندوق تطوير وإقراض البلديات.

كما وطالب الأعرج بإعتماد مقاول مرخص ومصنف عند منح تراخيص للمباني الاستثمارية والمنشآت السياحية و الصناعية ، و وعد السرج بمتابعة هذا الطلب و العمل على إيجاد الحلول المناسبة لذلك بالتنسيق مع دائرة ترخيص المباني في البلدية

وفي سياق مختلف دعا رئيس الاتحاد بلدية غزة الى حل أزمة اكتظاظ السيارات على مدخل مقر الاتحاد وما تسببه من إزعاج لزوار الاتحاد من خلال تطوير الشارع الشمالي لمبنى الاتحاد، من جانبه وعد رئيس البلدية بحل الأزمة والعمل على عرض الموضوع على اللجنة المحلية لتطوير الشارع أمام مدخل الاتحاد بأسرع وقت 

حضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد م. أيمن جمعة وعضو مجلس الادارة أ. محمد الرفاتي وأعضاء مجلس البلدي م. هاشم سكيك وأ. بدر صبرة.


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