بدران: لن يكون هناك حدود لتحرك حماس والمقاومة حال تعرض القدس والأقصى للاعتداء

رام الله - دنيا الوطنأكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أنه لا يوجد حدود لتحرك الحركة وقوى المقاومة، حال تعرض القدس والمسجد الاقصى للاعتداء.وقال بدران في تصريحات لقناة (الجزيرة)، مساء اليوم الثلاثاء: "لا نبحث عن الحرب، ومن يتحمل مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة هو الاحتلال الاسرائيلي".وأشار إلى أنه على الاحتلال الاسرائيلي أن يتوقع رد فعل لا يخطر على باله من حركة حماس وقوى المقاومة إذا تم المس بالمقدسات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاعتداء على المسجد الاقصى هو لعب بالنار، وسلوك الاحتلال هو من سيحدد رد فعل الشعب الفلسطيني ومقاومته.