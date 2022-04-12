بتكلفة 38 مليون شيكل.. حكومة الاحتلال تعمل على ترميم معبر (ايرز) لهذا الهدف

رام الله - دنيا الوطننشر موقع (واينت) الإسرائيلي، تقريراً يفيد، بأن حكومة الاحتلال ستعمل على ترميم معبر بيت حانون/ ايرز شمالي قطاع غزة، نهاية العام الجاري، وذلك لتمكين 10 آلاف عامل من قطاع غزة من دخول إسرائيل بشكل يومي، بالاضافة الى 10 آلاف اخرين يدخلون ولمدة 5 أيام.وأشار الموقع الاسرائيلي، إلى أن حكومة الاحتلال صادقت على خطة وزير الدفاع بيني غانتس لترميم المعبر بتكلفة 38 مليون شيكل، يتم خلالها تركيب أجهزة إلكترونية متقدمة لتسريع التفتيشات الأمنية.وتأتي هذه الخطوة سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، وبالتالي منع تدهور الوضع الأمني.وأكد غانتس اليوم أن الدوائر الامنية تُبلور خطة تتيح دخول المزيد من العمال من الضفة الغربية ايضا.