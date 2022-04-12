برهوم: اتساع رقعة المواجهات مع الاحتلال تأكيد أن شعبنا لا ترهبه التهديدات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن اتساع رقعة المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس، وعلى معظم الحواجز وخطوط التماس، تأكيد على أن الشعب الفلسطيني لا ترهبه التهديدات الاسرائيلية ولا الاجراءات القمعية.وقال برهوم في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء: "هذه التهديدات تشكل للشعب الفلسطيني قوة دافعة للاستمرار في المواجهة وكسر شوكة الإحتلال، وهي رسالة للإحتلال الصهيوني بأن التصعيد على شعبنا وتدنيس المقدسات ، سيرتد في وجهه".واضاف: "المقاومة الباسلة وأن المقاومة الباسلة التي لقنت الاحتلال درسا في سيف القدس، لا يمكن أن تستكين أو تصمت أمام كل هذه الجرائم والإنتهاكات".